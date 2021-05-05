شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 217 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 210 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 222 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 214 فلس وبين مستوى المقاومة هو 218 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط