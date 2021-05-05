شكرا لقرائتكم خبر عن المصالح ع (MASSALEH) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا امس الثلاثاء ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 63.60 فلس، مما يعد اشارة سلبية، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 57.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 69.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط