شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ضغوطا بيعية خلال تداولات الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث اغلق امس عند مستوى 25 فلس، كما نلاحظ ظهور اداء سلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح للوصول بالسهم لمستوى الدعم 22 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 28.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 23.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط