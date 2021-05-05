شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يتراجع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 700 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات اقل قد تصل الى 570 فلس في الاجل القصير، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 760 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 660 فلس وبين مستوى المقاومة هو 730 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط