شكرا لقرائتكم خبر عن تمدين أ (TAMINV) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 234 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها تراجعه لمستوى الدعم 200 فلس مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 223 فلس وبين مستوى المقاومة هو 240 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط