شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 63 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 55 فلس في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 57.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 66 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط