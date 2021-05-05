شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 6683 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة الهام عند 6750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6650 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,662 بينما مستوى المقاومة هو 6,697 نقطة