شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 10895 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 10939 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول ثم 10600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,850 بينما مستوى المقاومة هو 10,910 نقطة