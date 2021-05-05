شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليكسر بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 9.569 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي به.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.