شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس «مبادلة للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، الثلاثاء، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بقصر الوطن في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية لعام 2020، وأداء الشركة المالي والتشغيلي، وسير العمل المتعلق بمشاريع الشركة داخل الدولة وخارجها.. كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وعبدالحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود. (وام)