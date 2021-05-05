شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفضل السائحين الأجانب الوصول إلى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، تطور قدوم السائحين الأجانب إلى مصر طبقا لطريقة الوصول، وذلك في الفترة من 2016 وحتى 2020، حيث كانت رحلات الطيران الجوي هي أكثر طرق الوصول شيوعا بين السائحين، وذلك بواقع 4 ملايين و594 ألف سائح، و7 ملايين و300 ألف سائح، و9 ملايين و976 ألف سائح، و11 مليون و335 ألف سائح، و3 ملايين و270 ألف سائح، أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي، بنسب بلغت 85.1%، 88%، 87.9%، 87%، 88.9% على الترتيب.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد السائحين القادمين برا بلغ 571 ألف سائح، 765 ألف سائح، مليون و133 ألف سائح، ومليون و459 ألف سائح، و336 ألف سائح، أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، على التوالي، بنسب 10.6%، و9.2%، 10%، 11.2%، 9.1% على الترتيب.



طريقة وصول السائحين 2020

وفي المركز الثالث جاءت الرحلات البحرية، وسجلت 234 ألف سائح، و227 ألف سائح، و237 ألف سائح، و233 ألف سائح، 71 ألف سائح، أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، على التوالي، بنسب بلغت 4.3%، 2.7%، 2.1%، 1.8%، 1.9%.



طرق الوصول

ويستحوذ الأوروبيون على العدد الأكبر من السائحين الأجانب منذ عام 2016 وحتى عام 2020، حيث بلغ عددهم 2 مليون و586 ألف سائح، ثم 4 ملايين و672 ألف سائح، و6 ملايين و948 ألف سائح و8 ملايين و381 ألف سائح، ومليوني و306 ألف سائح بأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي.