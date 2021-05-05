شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن مدينة الذهب فى مصر.. 150 فدان من صناعة المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر
أرقام ومعلومات النفوجراف مدينة الذهب
150 فدانا لمدينة الذهب والمفاضلة بين العبور والعاصمة الإدارية
400 ورشة فنية لإنتاج الذهب داخل هذه المدينة
150 ورشة فنية أخرى لتعليم حرفة ومهنة الذهب
مليون أوقية ذهب بأحد المواقع المكتشفة بالصحراء الشرقية
المخطط العام المعروضة على مجلس الوزراء يضم وحدات الاستلام والورش والمحلات والمدارس
مدرسة تعليمية داخل المدينة
مبنى ضخم لمصلحة الدمغة والموازين المسئولة عن دمغ المشغولات.
مدينة الذهب تضم منتزه تعليمي للأطفال.
مركز لوجستي لتداول الذهب داخل المدينة.
إنشاء معرض دائم لبيع الذهب في المدينة.
لأول مرة متحف للمقتنيات الذهبية.
وفق مخطط المدينة فستضم فندق على مستوى عالي
أماكن لإقامة العمال ومنطقة خدمات وناد رياضى.
إنشاء مسجد وكنيسة داخل المدينة
تدشين عدد من المتنزهات والطرق الداخلية