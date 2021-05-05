شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن مدينة الذهب فى مصر.. 150 فدان من صناعة المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر تتجه بقوة لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة والجديدة بداية من الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث ومدينة النسيج وغيرها واخير مدينة الذهب المرتقبة التي تحول مصر لمركز لصناعة الذهب وتطوير هذه الصناعة لتصبح قادرة على إنتاج الذهب بغرض التصدير وليس السوق المحلي فقط أرقام ومعلومات النفوجراف مدينة الذهب 150 فدانا لمدينة الذهب والمفاضلة بين العبور والعاصمة الإدارية 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب داخل هذه المدينة 150 ورشة فنية أخرى لتعليم حرفة ومهنة الذهب مليون أوقية ذهب بأحد المواقع المكتشفة بالصحراء الشرقية المخطط العام المعروضة على مجلس الوزراء يضم وحدات الاستلام والورش والمحلات والمدارس مدرسة تعليمية داخل المدينة مبنى ضخم لمصلحة الدمغة والموازين المسئولة عن دمغ المشغولات. مدينة الذهب تضم منتزه تعليمي للأطفال. مركز لوجستي لتداول الذهب داخل المدينة. إنشاء معرض دائم لبيع الذهب في المدينة. لأول مرة متحف للمقتنيات الذهبية. وفق مخطط المدينة فستضم فندق على مستوى عالي أماكن لإقامة العمال ومنطقة خدمات وناد رياضى. إنشاء مسجد وكنيسة داخل المدينة تدشين عدد من المتنزهات والطرق الداخلية