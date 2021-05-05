شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: هبوط مخزونات النفط بحوالي 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 7.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بنحو 3.9 مليون برميل.



وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 5.3 مليون برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 3.5 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.