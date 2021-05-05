شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يدفع "ناسداك" نحو الانخفاض لكن "داو جونز" يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متأثرة بأداء القطاع التكنولوجي، لكن "داو جونز" نجح في التحول نحو الارتفاع بدعم من انتعاش أسعار النفط.



ولا تزال الأسواق في ترقب للمزيد من نتائج أعمال الشركات بعد إعلان "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" الأسبوع الماضي عن نتائج اعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من عام 2021، وحققت هذه الشركات إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات.



كما يتابع المستثمرون عن كثب التطورات بشأن جائحة كورونا لا سيما في ظل تفاقم الأزمة بالهند وتسجيل الدولة الآسيوية زيادة يومية قياسية من الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة تحور الفيروس وتفشي المرض بوتيرة سريعة.



على النقيض، تواصل دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا نتيجة نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.20 دولار وأغلقت عند 65.69 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.8 دولار وأقل سعر عند 64.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.32 دولار وأغلق الخام عند 68.88 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.04 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 34133 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34147 نقطة وأقل مستوى عند 33765 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 4164 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4179 نقطة وأقل مستوى عند 4128 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 261 نقطة) إلى 13633 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13795 نقطة وأقل مستوى عند 13485 نقطة.