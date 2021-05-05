شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مع استمرار المخاوف بشأن الطقس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، لكن السلعة الزراعية استفادت بشكل كبير من المخاوف حيال جفاف الطقس في البرازيل وبرودة الطقس في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.



كما تلقت الصويا دعما من أنباء عن أن الأرجنتين تدرس زيادة الضرائب على صادراتها من الحبوب من أجل السيطرة على أسعار الغذاء محليا.



هذا، وأظهرت بيانات حكومية بأن الحديد الخام أصبح السلعة الرئيسية للصادرات البرازيلية بدلا من الصويا هذا العام.



من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ 22 أبريل/نيسان، وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 1% إلى 15.38 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.53 دولار وأقل سعر عند 15.19 دولار.