شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 1.5% بعد مكاسب قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع متابعة نتائج أعمال الشركات.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن جائحة كورونا لا سيما في ظل تفاقم الأزمة بالهند وتسجيل الدولة الآسيوية زيادة يومية قياسية من الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة تحور الفيروس وتفشي المرض بوتيرة سريعة.



على النقيض، تواصل دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا نتيجة نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس.



من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ 22 أبريل/نيسان، وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.56 دولار للأوقية.