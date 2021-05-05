شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض قليلاً عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية بالإضافة إلى قوة الدولار ومتابعة تطورات أزمة كورونا عالميا.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن جائحة كورونا لا سيما في ظل تفاقم الأزمة بالهند وتسجيل الدولة الآسيوية زيادة يومية قياسية من الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة تحور الفيروس وتفشي المرض بوتيرة سريعة.



على النقيض، تواصل دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا نتيجة نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في بريطانيا سجل القراءة 60.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 60.7 نقطة.



وسجل صافي الإقراض للبريطانيين مستوى 11.3 مليار جنيه إسترليني خلال أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات عند 5 مليارات جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3889، وسجل أعلى سعر عند 1.3915 وأقل سعر عند 1.3838.