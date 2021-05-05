شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار يقلص خسائره 39% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلص «بنك الاستثمار» خسائره في العام الماضي إلى 356 مليون درهم مقارنة بنحو 579 مليون درهم في 2019، بانخفاض 39%.

وأكد البنك في إفصاح أنه بعدما شرع في رحلة التحول خلال عام 2019 بهدف رفع مستويات كفاءته وإنتاجيته، واصل إحراز التقدم خلال عام 2020 عبر تبسيط وتعزيز عملياته وخفض النفقات، وشمل هذا التحول تقليص شبكة فروع البنك إلى 5 فروع.

وأوضح أن هذا التطور التدريجي يتماشى مع تركز خدماته في قطاع الأعمال، وأثمرت هذه الجهود عن خفض النفقات التشغيلية للبنك من 250 مليون درهم في عام 2019 إلى 181 مليون درهم في عام 2020.