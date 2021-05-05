شكرا لقرائتكم خبر عن «دوج كوين» ترتفع 50% إلى 58 سنتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عملة «دوج كوين» المشفرة بنحو 50% خلال تعاملات امس الثلاثاء، ليتم تداولها عند حوالي 58 سنتاً، وفقاً لمنصة «كوين ماركت كاب». وساهم هذا الارتفاع بدفع القيمة السوقية للعملة إلى ما يقرب من 75 مليار دولار. وارتفعت قيمة عملة «الإيثريوم»، ثاني أكبر عملة رقمية بعد «البتكوين»، بنسبة 12% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبدأت «دوج كوين» كمزحة، ولكنها سرعان ما شهدت استقطاباً من قبل مستثمرين كبار أمثال إيلون ماسك ومارك كوبان، اللذان ذكراها مراراً في تغريداتهم. وقال كوبان إن الاهتمام المتزايد بالعملة الرقمية واستخدامها، جعلها أكثر من مجرد مزحة. (بلومبيرج)