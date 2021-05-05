شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان الشارقة 2021» يشهد إقبالاً يفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل مهرجان «رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دورته ال 31، تحقيق نجاحات استثنائية معززاً مكانته كحدث بارز يسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتنمية مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التجزئة، حيث أظهرت المؤشرات الأولية بعد مضي ثلاثة أسابيع على انطلاق المهرجان أصداء إيجابية انعكست بشكل كبير على العوائد والمبيعات التي ارتفعت نتيجة الزيادة في أعداد المتسوقين.

وأكد هذه النتائج ممثلو مراكز التسوق والمولات التجارية المشاركين في مهرجان رمضان الشارقة الذي يأتي هذا العام تحت شعار «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم»، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتأثير الإيجابي الذي انعكس على مبيعاتهم وحجم أعمالهم، مؤكدين أن تنظيم غرفة الشارقة للمهرجان يؤكد مدى حرصها على تهيئة السبل الكفيلة بتوفير الدعم والرعاية لمجتمع الأعمال في الشارقة، لافتين إلى أن باقات العروض الترويجية التي رعتها ووفرتها الغرفة وأيضاً التي تنافسوا على تقديمها أسهمت في كسب ثقة المستهلك ورفع معدلات المبيعات، الأمر الذي انعكس إيجاباًعلى تنشيط الحركة التجارية على مستوى الإمارة، بفضل ما تضمنه المهرجان من فعاليات وأحداث عززت من استقطاب الجماهير إلى المراكز والأسواق بشكل كبير.

إنعاش الحركة الاقتصادية

وأكد جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان أن «مهرجان رمضان الشارقة» عكس رؤية الغرفة في إنعاش الحركة الاقتصادية وإبراز الوجه الحضاري والتطويري مع توافر البنية التحتية والقوانين التشريعية الداعمة لمثل هذه الأحداث الترويجية التي تمتاز إمارة الشارقة بحسن تنظيمها، مؤكداً أن الغرفة لا تفوت فرصة ولا تدخر جهداً لتحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في سبيل تنظيم الحياة الاقتصادية في الإمارة ودعم مجتمع أعمالها وتحقيق الازدهار لمختلف قطاعاتها على كافة المستويات، ومن هذا المنطلق حرصت الغرفة على مدى ثلاثة عقود على تنظيم هذا الحدث والعديد من الفعاليات النوعية الأخرى، لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية.

جزء من الأجواء الرمضانية

قال فؤاد شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات) مراكز التسوق، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: إن «مهرجان رمضان الشارقة» يتمتع على الدوام بأهمية كبرى في قطاع التجزئة في الإمارة، إضافة لتحوله على مر السنين إلى جزء من الأجواء الرمضانية المميزة في الشارق.