شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت ضغط التخارج من أسهم الشركات العملاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس الثلاثاء؛ إذ واصل المستثمرون التخارج من أسهم قابلة للنمو لشركات ذات رؤوس أموال عملاقة والاتجاه إلى شركات من المتوقع أن تستفيد من استئناف أنشطة الاقتصاد.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.03 نقطة بما يعادل 0.10 في المئة إلى 34080.20 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 13.62 نقطة أو 0.32 في المئة إلى 4179.04 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 120.61 نقطة أو 0.87 في المئة إلى 13774.51 نقطة.

وقد أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على ارتفاع، أول أمس الاثنين، وسط موسم إيجابي إلى حد كبير لأرباح الشركات بينما تعرض المؤشر ناسداك لضغوط من انخفاضات في بعض أسهم النمو المرتفعة القيمة مع استمرار التحول إلى الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وإعادة فتح الاقتصاد.

وتفوق أداء أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل السلع الاستهلاكية والطاقة والمواد الأولية على قطاعات النمو مثل التكنولوجيا وخدمات الاتصالات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 0.71 في المئة إلى 34113.89 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.27 في المئة ليغلق عند 4192.66 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 0.48 في المئة إلى 13895.12 نقطة، متأثراً بخسائر لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا من بينها أمازون دوت كوم وألفابت وفيسبوك ومايكروسوفت.

الأوروبية

قادت أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل التعدين والسفر والطاقة مكاسب الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، وتفوق أداء الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%، وتقدم المؤشر الألماني داكس 0.2 في المئة، وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%.وربح قطاع السفر والترفية 1.3 في المئة، وهي الزيادة الأكبر في أوروبا، مستفيداً من توقعات بريطانيا إعلان قائمة خضراء للدول التي يمكن لمواطنيها السفر إليها لتمضية عطلات.

كما ارتفع قطاعا التعدين والنفط والغاز بأكثر من واحد في المئة مع توقعات بتعاف اقتصادي قوي بفضل برامج تطعيم ضخمة في الدول المتقدمة وتحفيز غير مسبوق.

وواجهت أسهم التكنولوجيا مصاعب بعدما تعرضت نظيراتها لضغوط في وول ستريت أول أمس الاثنين.

وقفز سهم شركة داسو لصناعة الطائرات 5.2% بعد أن أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنها وقعت عقداً مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال.(رويترز)