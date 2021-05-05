شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» توسع شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي عن إطلاقها مزيداً من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة، وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة مع تسيير رحلات إلى مطار موسكو جوكوفسكي الدولي (ZIA) اعتباراً من 12 مايو، ومطار نوفوسيبيرسك تولماتشيفو الدولي (OVB) اعتباراً من 28 مايو ومطار بيرم الدولي (PEE) اعتباراً من 02 يونيو، فيما استأنفت رحلاتها إلى أربع وجهات أخرى في السوق الروسي خلال مايو الجاري.

كذلك أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس الدولي (BND) اعتباراً من 12 مايو ومطار مشهد الدولي (MHD) اعتباراً من 13 مايو، لتغطي عملياتها في إيران خمس وجهات بما في ذلك لار (LRR) وشيراز (SYZ) وطهران (IKA).وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مرت الآن 11 عاماً على أول رحلة لفلاي دبي إلى روسيا. خلال هذه الفترة، قمنا بتوسيع شبكتنا في روسيا لتوفير رحلات جوية مباشرة من هذه المدن الرئيسية في روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة ؛ ومعظمها أقل من أربع ساعات طيران. لقد جعلنا الوصول إلى دبي أكثر سهولة وفي نفس الوقت قمنا بتحسين رحلات الربط بأكثر من 155 وجهة من محور الطيران الدولي في دبي. واليوم، يسعدنا أن نرى عملياتنا تنطلق مرة أخرى ».