«دبــي المالــي العالمــي» يؤســس منتــدى الابتكــار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقّع مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وهي منظمة غير ربحية شاملة ومستقلة قائمة على العضوية تمثل شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجمعها علاقات بأكثر من 46 دولة حول العالم في مجال التكنولوجيا المالية، وعلاقات تعاون استراتيجية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات في القطاع.

تأتي هذه الاتفاقية عقب تأسيس «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في مركز دبي المالي العالمي مع نهاية العام الماضي. وستشهد الاتفاقية تعزيز أطر التعاون بين الجمعية والمركز المالي ضمن أبرز المواضيع المرتبطة بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية ومستقبل القطاع المالي في المنطقة، بما يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا التنظيمية، والمدفوعات، والأصول الرقمية. كما سيتعاون مركز دبي المالي العالمي مع جمعية التكنولوجيا المالية لتطوير ونشر أبحاث مشتركة وتنظيم برامج تعليمية من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف هذه الشراكة والمبادرات المشتركة إلى استكشاف كامل لإمكانات القطاع عبر تعميق سبل التعاون بين الجهات التنظيمية الإقليمية، وجمعيات القطاع، والحكومات، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية. ويحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، ما جعله يستقطب أكثر من نصف الشركات العاملة في القطاع ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمن إطار الاتفاقية الجديدة، تعاونت سلطة مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتأسيس «لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار» كمنتدى حصري للمؤسسين والداعمين وقادة الفكر في هذا القطاع بغية تقديم خدمات المشورة والتوجيه اللازمة حول كيفية تطوير وبناء مستقبل مزدهر لمنظومة القطاع المالي والابتكار. كما تعتزم الأطراف الثلاثة إنشاء منتدى دوري لمناقشة التوجهات والتحديات والفرص القائمة في السوق وتأثير التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال المستخدمة في قطاع الخدمات المالية.

أبرز الأولويات

وتكمن أبرز أولويات هذه اللجنة في تعزيز جوانب المشاركة والشفافية والتفاهم بين جميع أصحاب المصلحة في مستقبل القطاع المالي حول كيفية تطوير قطاع التكنولوجيا المالية لاستكشاف آفاق نموه.

وتتاح عضوية «لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار» بموجب دعوة حصراً، وهي تشمل مجموعة أساسية وموسّعة. وتضم قائمة الأعضاء شركة «إيبوري»، ومزود حلول الدفع الرقمية «تشيك آوت»، ومنصة الخدمات المصرفية المفتوحة «ترابوت جيتواي»، وشركة «ثروة» للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية، و«كوين مينا»، وتطبيق «زينة»، وتطبيق التداول عبر الهاتف المحمول «بركة»، وشركات «أورا للتأمين» و«ريبل» و«نواة كابيتال»، و«إنديفور»، ومؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، ومركز كامبريدج للتمويل البديل، إضافة إلى «مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة».

دعم ثقافة الابتكار المحلي

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نحن ملتزمون بدعم ثقافة الابتكار المحلي، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة والرامية لجعل دبي مركزاً لازدهار الشركات الناشئة. وبوصفنا من أفضل مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى العالم - وهو ما كرّسه إطلاق برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي- نعمل باستمرار على تقييم مشهد التكنولوجيا المالية لاستكشاف الفرص الجديدة والتصدي للتحديات الناشئة».

وأضاف أميري: «نتعاون اليوم مع «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لوضع خريطة طريق لروّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية عبر تقديم رؤى حول مستقبل القطاع المالي. وستوفر «لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار» منصة تتيح مناقشة التوجهات الناشئة في هذا القطاع الواعد بين الشركات، والحكومات، والجهات التنظيمية، والمراكز المالية، والشركات المالية المعروفة».