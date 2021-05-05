شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة كابيتال» تتحول إلى الربحية مسجلة 111 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «الواحة كابيتال» عن تحقيق أرباح إجمالية للربع الأول من العام 111 مليون درهم، حيث تمكنت وحدتا «الأسواق العامة» و«الاستثمارات الخاصة» التابعتان لها من تحقيق أداء قوي الذي عزّزه تحسّن التوقّعات الاقتصادية العالمية بفضل جهود التّطعيم المكثّفة ضد فيروس كورونا.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي 250 مليون درهم (مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 408 مليون درهم في الربع الأوّل من عام 2020)، وسُجّل صافي ربح قدره 111 مليون درهم (مقارنة بخسارة 294 مليون درهم في الرّبع الأوّل من عام 2020).

وحقّقت وحدة «الأسواق العامة» أرباحاً بلغت 139 مليون درهم (مقارنة بخسارة بلغت 297 مليون درهم في الربع الأوّل من عام 2020)، وحققت وحدة «الاستثمارات الخاصة» أرباحاً بلغت 15 مليون درهم (مقارنة بـ 31 مليون درهم من الأرباح في الربع الأوّل من عام 2020).

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لعب دوراً مهماً في إعادة الثقة بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من هذا العام والذي أسهم في تحقيق نتائج مالية قوية لشركة الواحة كابيتال. يشكّل هذا الأداء مؤشراً إيجابياً يمكّننا من صياغة رؤيتنا حول النمو المتوقع لبقيّة العام، حيث لدى الشركة استراتيجية شاملة للاستفادة من الفرص المتوفرة في القطاعات والأسواق الرئيسية. كما يواصل مجلس الإدارة تبني منظور طويل الأمد لنمو وتقدم الواحة كابيتال، ما يضمن تمكن الشركة من تحقيق نمو مستدام وقيمة للمساهمين.

وقال أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: تشير الأرقام الإيجابية المسجّلة للربع الأول من العام إلى أننّا نتّبع استراتيجية تمكّننا من الاستمرار في النمو.

وأضاف قائلاً: لقد واجهت الواحة كابيتال تحديات جائحة كوفيد-19 بفعالية، ولدينا الأشخاص المناسبون لإتمام المهام.