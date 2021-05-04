شكرا لقرائتكم خبر عن «8 نصائح».. كيف تُقلل استهلاك الوقود في السيارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المركز السعودي لكفاءة الطاقة عدبد من العوامل المهمة في تقليل استهلاك الوقود بعد شراء السيارات والتي تشمل كافة أنواعها وأصنافها وأحجامها، مشيرة إلى أن هذه العوامل تساهم بصورة مباشرة في تقليل الاستهلاك الذي من خلاله سيلاحظ قائد المركبة الفرق في فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وبين المركز أن من ضمن العوامل استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل المصنع يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2‪%‬، وتجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة، وإحماء السيارة لمدة ٣٠ ثانية، وصيانة السيارة بشكل دوري، واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة، وفحص ضغط الإطارات واتباع تعليمات الصيانة، وإغلاق المحرك وقت التوقف، تتوفر في بعض السيارات الجديدة خاصية إغلاق المحرك آلياً.

وأكد المهندس الميكانيكي سلطان العريني، أن السيارات بصفة عامة منذ تصنيعها يخصص لها زيت معين تتناسب خصائصة مع حجم السيارة وقوتها، مشيراً إلى تغيير الزيت الموصى به لها عدة فوائد على طول عمر المكينة، ويساهم في تقليل استهلاك الوقود، إضافة إلى أنه يقطع عدد كيلوات أكثر من غيره.