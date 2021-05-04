شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع إلى ذروة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار إلى ذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء، معوضا بعض خسائره على مدار شهر، مع انحسار الشهية للمخاطرة وسط تراجع في الأسهم وصعود في سندات الخزانة، بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة للحيلولة دون نمو تضخمي في اقتصاد الولايات المتحدة.

تزامنت تصريحات يلين مع بدء تفعيل المزيد من برامج الاستثمار الاقتصادي التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكنها قالت أيضا إن الإنفاق الإضافي صغير قياسا إلى حجم الاقتصاد.

وتدعمت جاذبية الدولار كملاذ آمن مع تراجع ناسداك أكثر من اثنين بالمائة وستاندرد أند بورز أكثر من واحد بالمائة وخسارة أقل حدة للمؤشر داو جونز الصناعي بلغت 0.69 بالمائة، ومع هبوط عوائد سندات الخزانة.