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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عقدت بمقرها في الرياض لقاء (ليلة رقمية)، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل تعريفية حول الاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة العطاء الرقمي، الهادفة إلى نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030. واستضاف اللقاء، المدير العام للتحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية عبدالله القحطاني، ومدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي بدر الطراح، فيما يقدم ويدير حوار اللقاء طارق الجاسر. وأكد الطراح، أن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب إيجاد منظومة متكاملة تسعى لربط الطلب بالعرض من خلال توفير بيئة جاذبة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو.

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