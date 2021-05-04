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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين المهنيين المعتمدين الدوليين، بهدف تأسيس علاقة تعاون مشترك في مجال المحاسبة والمراجعة ومجالات مهنية عدة منها دعم تنظيم اختبار زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) في المملكة، وبحث فرص التعاون فيما يتعلق بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر واستضافة وفود الطرفين لمشاركة المعلومات وأفضل الممارسات وتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ المؤتمرات الدولية.

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