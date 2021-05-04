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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الملكية الفكرية وقعت مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بشأن برنامج التحالف الأكاديمي للبحث والتطوير، بحضور رئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس العيسى والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم.

وتهدف المذكرة إلى دعم التحالف الأكاديمي بين الطرفين في مجالات الملكية الفكرية لدعم منظومة الملكية الفكرية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المملكة إيمانا بالدور الهام للملكية الفكرية في تمكين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في المملكة ولما تتمتع به الجامعة من مكانة أكاديمية مهمة على المستوى المحلي.

وتسعى الاتفاقية إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في سياسات وأنظمة الملكية الفكرية وعملياتها، والتطبيقات العلمية والعملية لنتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم مناهج تعليمية أكاديمية وتدريبية في مجالات الملكية الفكرية.