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وتهدف المذكرة إلى دعم التحالف الأكاديمي بين الطرفين في مجالات الملكية الفكرية لدعم منظومة الملكية الفكرية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المملكة إيمانا بالدور الهام للملكية الفكرية في تمكين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في المملكة ولما تتمتع به الجامعة من مكانة أكاديمية مهمة على المستوى المحلي.
وتسعى الاتفاقية إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في سياسات وأنظمة الملكية الفكرية وعملياتها، والتطبيقات العلمية والعملية لنتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم مناهج تعليمية أكاديمية وتدريبية في مجالات الملكية الفكرية.
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