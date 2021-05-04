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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدف أعلن أمس عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك الواقعة بين 7 مايو الجاري وحتى 17 مايو. وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن إجراءات الإعفاء، تأتي في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر. وأسهم (هدف) في تمكين مستفيدي (حافز) وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب.

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