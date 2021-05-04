شكرا لقرائتكم خبر 204.8 مليارات إيرادات ميزانية المملكة للربع الأول.. والعجز يتقلص لـ7.4 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت الإيرادات الفعلية في الميزانية العامة للدولة في الربع الأول 204.8 مليارات ريال، مقابل مصروفات بقيمة 212.2 مليار ريال، بحسب التقرير الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية أمس.

وبهذه الأرقام تكون المملكة حققت 24 % من الإيرادات المتوقعة لعام 2021 في الربع الأول من السنة.

وبلغ العجز 7.4 مليار ريال في الربع الأول، متراجعا بنسبة 78 %، مقارنة مع عجز بمقدار 34.1 مليار ريال في الربع الأول 2020 .

وبحسب التقرير جرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

وأظهرت بيانات التقرير أن إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول بلغت 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية شكلت 57 % من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.

الضرائب تدعم الإيرادات

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39% لتصل إلى 88.2 مليار ريال، مقابل 63.3 مليار ريال بالربع الأول من 2020، لتمثل 43.1% من إجمالي الإيرادات البالغة 204.8 مليار ريال.

وأشارت بيانات الميزانية الربعية إلى أن الزيادة في الإيرادات غير النفطية للربع الأول جاءت بشكل أساس بند الضرائب على السلع والخدمات والذي يضم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث ارتفع بنسبة 75% ليصل إلى 53.67 مليار ريال، مقابل 30.60 مليار ريال في الربع المقابل.

إضافة إلى بند (ضرائب أخرى) والذي يتضمن إيرادات الزكاة، حيث ارتفع بنسبة 46% إلى 2.999 مليار ريال مقابل 2.06 مليار ريال بالربع الأول 2020.

في المقابل تراجع بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية والذي يضم ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية، بنسبة 10% إلى 3.2 مليارات ريال مقابل 3.57 مليارات ريال في الربع الأول 2020. كما تراجع بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 0.1% إلى 4.016 مليار ريال مقابل 4.02 مليار ريال في الربع الأول 2020.

الإنفاق على الصحة والتعليم

وعلى صعيد المصرف للقطاعات فقد استحوذ قطاعا الصحة والتعليم على 37.4% من إجمالي إنفاق الميزانية خلال الربع الأول بإجمالي 79.4 مليار ريال.

وبحسب البيانات بلغ الاتفاق على قطاع التعليم 44.9 مليار ريال تشكل 24% من إجمالي الميزانية المعتمدة للقطاع في 2021 والبالغة 185.7 مليار ريال. فيما بلغ الانفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 34.4 مليار ريال خلال الربع الأول يشكل 20% من الميزانية المعتمدة للقطاع خلال العام الجاري والبالغة نحو 174.7 مليار ريال.

وأفادت البيانات أن الإنفاق على القطاع العسكري شهد انخفاضا نسبته 18% خلال الربع الأول يسجل 43.5 مليار ريال مقابل 53.1 مليار ريال في ذات الربع 2020، ويشكل الاتفاق خلال الربع الاول 25% من المخصص للقطاع خلال كامل العام والبالغ 175 مليار ريال .

ارتفاع الدين بـ 50 مليارا

وأظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الى 901.36 مليار ريال، بنهاية الربع الاول، بزيادة 50.6 مليار ريال عن نهاية 2020، حيث كان 853.515 مليار ريال. ونتج ذلك عن ارتفاع الدين الداخلي إلى 513.7 مليار ريال، مقابل 502.6 مليار ريال في 2020، عن طريق اقتراض 13.789 مليار ريال، وتسديد 2.71 مليار ريال خلال الثلاثة اشهر الأولى من 2021. وكذلك ارتفاع الدين الخارجي الى 387.6 مليار ريال، بزيادة 36.7 مليار ريال، عن نهاية 2020، الذي كان 350.8 مليار ريال.

بلغت الإيرادات الفعلية في الميزانية العامة للدولة في الربع الأول 204.8 مليارات ريال، مقابل مصروفات بقيمة 212.2 مليار ريال، بحسب التقرير الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية أمس. وبهذه الأرقام تكون المملكة حققت 24% من الإيرادات المتوقعة لعام 2021 في الربع الأول من السنة.

وبلغ العجز 7.4 مليار ريال في الربع الأول، متراجعا بنسبة 78%، مقارنة مع عجز بمقدار 34.1 مليار ريال في الربع الأول 2020. وبحسب التقرير جرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

وأظهرت بيانات التقرير أن إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول بلغت 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال. وبذلك تكون الإيرادات النفطية شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.