81 مليارا أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول بزيادة 30%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الأول من العام الجاري (2021) بنسبة 30% لتصل إلى 81.44 مليار ريال مقابل 62.48 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية والتي أعلنتها الشركة أمس، بلغ الربح التشغيلي 151.89 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 129.73 مليار ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 17%.

فيما بلغ إجمالي المبيعات (الإيرادات) 272 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل225.57 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 21%.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، قابل ذلك جزئيا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وأشارت الشركة إلى توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2021م، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال، مبينة أن تاريخ التوزيع 2 يونيو المقبل.

وذكرت أن يكون تاريخ أحقية الأرباح هو 10 مايو الجاري، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أرامكو أن التدفقات النقدية من الأعمال التشغيليه بلغت 99.3 مليار ريال. وبلغ حجم التدفقات النقدية الحرة 68.5 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام، في حين بلغ حجم النفقات الرأسمالية 30.8 مليار ريال.

وأفادت الشركة أن نسبه مديونية الشركة بقيت كما هي عند 23% في 31 مارس الماضي مقارنة مع 31 ديسمبر الماضي.

وبلغ متوسط إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 11.5 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول من العام الجاري منها 8.6 ملايين برميل من النفط العام.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر أن النتائج المالية والتشغيلية في الربع الأول2021 أظهرت مستويات قوية ومتميزة جدا، وكانت انعكاسا لتحسن البيئة التشغيلية ممثلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها العديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة، مبينا أن هذه النتائج عكست التزام أرامكو السعودية الدؤوب لتحقيق مستويات ممتازة من الكفاءة والابتكار والموثوقية التي أثبتت فيه أنها المورد المفضل لعملائها، إضافة إلى التواصل بتقديم توزيع الأرباح للمساهمين.

تعزيز الموثوقية

وقال الناصر «خلال الربع الأول، بذلنا مزيدا من التقدم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث إن برنامج تحسين محفظة الأعمال الذي تنفذه الشركة يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة، الأمر الذي تجلى في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة 46.5 مليار ريال المتمثلة في صفقة خطوط أنابيب النفط التي سبق الإعلان عنها مطلع الربع الثاني، كما يحمل برنامج (شريك) آفاقا واعدة لإطلاق العنان أمام فرص جديدة في السوق المحلية التي ستسهم في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها وسيكون لها تأثير إيجابي على تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة».

وأضاف «بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فإننا متفائلون بما يحمله المستقبل رغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، إلا أنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو السعودية على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة».

أبرز المعلومات المالية خلال الربع الأول 2021 :

81.4 مليار ريال

( 21.7 مليار دولار) صافي الدخل بزيادة 30 % مقارنة بـ 62.5 مليار ريال ( 16.7 مليار دولار) في الربع الأول 2020 .

99.3 مليار ريال

( 26.5 مليار دولار) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

68.5 مليار ريال

( 18.3 مليار دولار) التدفقات النقدية الحرة

30.8 مليار ريال

( 8.2 مليار دولار) النفقات الرأسمالية

مديونية الشركة عند 23%

في 31 مارس 2021

70.3 مليار ريال

( 18.8 مليار دولار)

توزيعات الأرباح، سيتم دفعها خلال الربع الثاني.