شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يضيف 5 مخططات في العلا وعفيف لبوابته الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاف برنامج (سكني) 5 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الالكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للحجز، ليصل إجمالي المخططات التي طرحت عبر (سكني) إلى 223 مخططا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها الكترونيا ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعيا الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق (سكني) الالكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وأوضح برنامج (سكني) أنه فعل الحجز الالكتروني لـ 5 مخططات جديدة موزعة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة، إذ أضاف (سكني) 4 مخططات في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة هي مخططات (المحاش الشمالي) و (834)، و (930) و(الميدان)، إضافة إلى مخطط (صوية) في محافظة عفيف بمنطقة الرياض. وأتاحت البوابة الالكترونية لبرنامج (سكني) في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار (الأراضي السكنية) وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم ، تمهيدا لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبين البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول الكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار (البناء الذاتي) عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الفروع، بالإضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي (البناء الذاتي) وإصدار رخص البناء الكترونيا عبر تطبيق (سكني) بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

5 مخططات جديدة الرياض:







مخطط صوية بمحافظة عفيف



المدينة المنورة: