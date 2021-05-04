مهلة تصحيحية 6 أشهر لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية عن بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443هـ الموافق 21 أكتوبر 2021م، لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق. وبينت الهيئة أن الخدمات البريدية المرخصة في المملكة تشمل «نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية» لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الالكتروني، ودعت كافة مقدمي الخدمة غير المرخصين من المنشآت والأفراد إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لغرض الدعم والتمكين وإيضاح كافة الخطوات المطلوبة لممارسة تلك الأنشطة في مناخ آمن وجذاب، موضحة أن مخالفة ممارسة نشاط تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص عقب انتهاء المهلة يعرض المنشأة للعقوبات والغرامات المقررة نظاما لدى كافة الأجھزة الحكومية، والتي قد تصل إلى الغرامات المالية وعقوبات إغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.



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