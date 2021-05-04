بدء قبول طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة هيئة المقاولين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، فتح باب قبول طلب الترشح للعضوية، وذلك بناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، القاضي بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين للدورة الثالثة (2021 ــ 2024م). وأكدت اللجنة أن فتح باب قبول طلب الترشح للعضوية مستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 13 شوال 1442هـ. ودعت لجنة الإشراف على الانتخابات المقاولين الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط المشار إليها أعلاه أن يتقدموا بطلباتهم إلى اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني: muqawil.org، وللاستفسار يمكن الاتصال على جوال اللجنة رقم (0569836349) وكذلك عبر الإيميل/ electionssca.sa، مبينة أن استقبال الطلبات عبر الموقع متاح على مدار الساعة خلال الفترة المحددة.



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