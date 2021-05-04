شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-5-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دايس للملابس الجاهزة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، رواد السياحة-رواد، إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دايس للملابس الجاهزة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، رواد السياحة-رواد، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، عبور لاند للصناعات الغذائية، مصر بني سويف للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، ارابيا انفستمنتس هولدنج.



البورصة تربح 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه. البورصة تربح 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316.4 مليون ورقة مالية بقيمة 789.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.97%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 121.7 ألف جنيه، 375.6 ألف جنيه، 9.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

الشرقية للدخانأعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة. الشرقية للدخانأعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة.

كما سجلت الشركة، بحسب بيانها للبورصة المصرية، صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 7%، وسجل مجمل الربح 5.14 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، بزيادة سنوية 11%، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 42%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق لتصل إلى 4.49 مليار جنيه.

وعن نفس الفترة سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المتتهية في 31 مارس عام 2021 بزيادة قدرها 24% مقابل الفترة المثيلة العام السابق، ليتجاوز صافي ربح التسة أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهر الكاملة من العام السابق بوزيادة 2.5%.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 33765 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 98133 سهم، 10500 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 5 ملايين سهم، 44421 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 77590 سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 33765 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 98133 سهم، 10500 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 5 ملايين سهم، 44421 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 77590 سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

القلعةأعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت إيرادات بلغت 35.9 مليار جنيه خلال عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 148%، وأرجعت زيادة الإيرادات إلى تسجيل إيرادات بقيمة 21.6 مليار جنيه تقريبًا من الشركة المصرية للتكرير خلال عام 2020. وفي حالة عدم احتساب إيرادات الشركة، المصرية للتكرير، فإن إيرادات شركة القلعة تستقر عند 14.4 مليار جنيه دون تغير سنوي ملحوظ على الرغم من التأثير السلبي لانتشار فيروس (كوفيد – 19) خلال العام، حيث ساهم الأداء القوي لشركة طاقة عربية وتحسن أداء شركتي الوطنية للطباعة ونايل لوجيستيكس في تعزيز أداء شركة القلعة.

وبلغت إيرادات القلعة من أنشطة التصدير حوالي 118 مليون دولار خلال عام 2020، بفضل تحسن حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية المتعلقة بأزمة (كوفيد – 19) تدريجيًا، مما انعكس بشكل خاص على نمو حجم صادرات شركة أسكوم.

سجلت شركة القلعة، صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام السابق، وأرجعت ذلك إلى الخسائر التي تكبدها مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة بسبب أزمة (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى التراجع التاريخي بأسعار المنتجات البترولية المكررة عالميًا خلال الفترة مع ضيق الفارق بين أسعار الديزل والمازوت (تمتلك شركة القلعة حصة فعلية تقدر بنحو 13.1% من الشركة المصرية للتكرير)، كما سجلت شركة القلعة تكاليف اضمحلال ومخصصات متعلقة بأزمة (كوفيد – 19) بقيمة مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2020.

راية القابضةأعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد بيع إحدى شركتها التابعة، بريق للصناعات المتطورة، لشركة إنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 6.5 مليون سهم بقيمة 490.75 مليون جنيه.





الإسكندرية للخدمات الطبيةأعلنت شركة سي أي كابيتال منسق عملية بيع حصة بنك أبو ظبي التجاري بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، تلقيها عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين من شركتي مركز النيل للأشعة والتحاليل، جلوبال ون هيلث كير القابضة-شركة إماراتية، بسعر يقع في نطاق المتوسط السعري المعروض من المستثمرين المحتملين.