شكرا لقرائتكم خبر عن 189 مليونا و782 ألف جنيه إجمالى إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال إبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفى إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر إبريل 11 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد 1089 طرد بوزن 235 طنا و911 كيلوجرام، كما تم الإفراج عن 146 شهادة سحب جزئية بعــدد 14 ألفا و687 طرد بوزن 3068 طـنا و76 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 23 مليونا و379 ألفا و713 جنيها وإجمالي الغرامات 131 ألفا و826 جنيها.

بينما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 156 مليونا 541 ألفا و270 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة مليونا و699 ألفا 622 جنيهاً والرسـوم المحصلة لحســاب غـــرفة الأدخـنة 845 ألفا و736 جنيها والمصاريف الإدارية ورسم الموارد المالية للدولة 4 ملايين و206 آلاف و191 جنيها، ورسم دمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 11 ألفا و133 جنيها.

وخـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهــرة 2 مليون و948 ألفا و 26 جنيها، و بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليونا 782 ألف جنيه.