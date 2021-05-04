شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثراً بارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار متابعة تطورات جائحة "كورونا".



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن جائحة كورونا لا سيما في ظل تفاقم الأزمة بالهند وتسجيل الدولة الآسيوية زيادة يومية قياسية من الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة تحور الفيروس وتفشي المرض بوتيرة سريعة.



على النقيض، تواصل دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا نتيجة نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس.



من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ 22 أبريل/نيسان، وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% أو ما يعادل 15.8 دولار وأغلق المعدن النفيس عهند 1776 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1799.5 دولار وأقل سعر عند 1769.2 دولار.