شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وتطورات أزمة كورونا.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" قد أعلنت جميعها الأسبوع الماضي عن نتائج اعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من عام 2021، وحققت هذه الشركات إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن جائحة كورونا لا سيما في ظل تفاقم الأزمة بالهند وتسجيل الدولة الآسيوية زيادة يومية قياسية من الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة تحور الفيروس وتفشي المرض بوتيرة سريعة.



على النقيض، تواصل دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا نتيجة نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ 22 أبريل/نيسان، وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.