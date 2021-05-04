شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع أعلى 68 دولاراً للبرميل قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء ووسعت مكاسبها في الوقت الذي تخشى فيه الأسواق تضرر الطلب بسبب تفاقم جائحة كورونا في الهند.



وتعاني الهند في الآونة الأخيرة من تحور في فيروس كورونا أدى إلى زيادة قياسية يومية من الإصابات والوفيات بالمرض.



على النقيض، تواصل دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا نتيجة نجاحها في السيطرة على تفشي الفيروس.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 65.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.8 دولار وأقل سعر عند 64.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% إلى 68.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.04 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.