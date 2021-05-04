شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021.

وأنهت البورصة المصرية، ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، بتراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دايس للملابس الجاهزة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، رواد السياحة-رواد، إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دايس للملابس الجاهزة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، رواد السياحة-رواد، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، عبور لاند للصناعات الغذائية، مصر بني سويف للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، ارابيا انفستمنتس هولدنج.



البورصة تربح 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه. البورصة تربح 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316.4 مليون ورقة مالية بقيمة 789.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.97%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 121.7 ألف جنيه، 375.6 ألف جنيه، 9.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.282 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.44%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 32.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 44.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.11%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 15.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 13.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%.