لماذا تستهدف الحكومة معدلات نمو مرتفعة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لاستهداف معدلات نمو تتخطى 5 % خلال العام المالية المقبل بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ورغم أن معدلات النمو خلال فترة الجائحة والتي من المتوقع أن تسجل 2.8 % بنهايو العام المالي الحالي جيدة جدًا في ظل الظروف الحالية، إلا أن الدولة المصرية عازمة على الارتفاع بها بصورة كبيرة.





ما هو مستهدفات النمو للعام المالي الحالى؟

تستهدف خِطَّة التنميّة العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% بسبب تداعيات فيروس كورونا.





ما هو مستهدف النمو بالعام المالي القادم.

تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو 5.4% خلال العام المالي 2021-2022 وتحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم.





ماذا عن معدلات البطالة؟

من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة، وفق بيانات وزارة التخطيط.





ما هو المستهدف للقطاع السياحي؟

مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.