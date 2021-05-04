شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد تثبيت متوقع لمعدل الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب الخطوة المتوقعة من جانب البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



وقرر البنك اليوم تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.10% دون تغيير، وهو قرار توافق مع توقعات المحللين.



وذكر البنك المركزي في بيان أنه ليس في عجلة من أمره بشأن رفع الفائدة حيث أن الاقتصاد في حاجة لمزيد من الدعم للتعافي من جائحة كورونا.



ومن جانبه، شدد رئيس البنك المركزي "فيليب لو" على مراقبة كافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن كثب مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة.



وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري الأسترالي سجل فائضا خلال الشهر الماضي بنحو 5.57 مليار دولار أسترالي دون توقعات أشارت إلى تحقيق فائض بحوالي 8.25 مليار دولار أسترالي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7703، وسجل أعلى سعر عند 0.7766 وأقل سعر عند 0.7675.