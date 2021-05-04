شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع قليلاً وسط قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وواصل المعدن الصناعي مكاسبه وسط مخاوف بشأن نقص المعروض العالمي.



ويتلقى البلاديوم دعما بشكل كبير في الآونة الأخيرة من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض في الأسواق العالمية تزامنا مع الطلب القوي لا سيما من شركات السيارات التي تستخدم هذا المعدن في صناعة مكونات تعمل على تقليل انبعاثات ملوثة للبيئة.



وليس البلاديوم فقط الذي يشهد نقصا في الإمدادات من جانب شركات التعدين العالمية، بل إن النيكل والبلاتين يعانيان أيضا من ضعف المعروض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2977.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 3019 دولارا وأقل سعر عند 2968 دولارا للأوقية.