الاقتصاد

كوفيد 19 يعزز التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.26 تريليونات دولار

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الدمام - شريف احمد - أدّت جائحة كوفيد 19 وقيود الحركة الناجمة عنها إلى زيادة حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة تتراوح ما بين 16 إلى 19% خلال عام 2020 .

وأوضح تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن مبيعات التجارة الإلكترونية قفزت إلى 7.26 تريليونات دولار العام الماضي، وأن كوريا الجنوبية تحتل الصدارة بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.

ودعا "الأونكتاد" دول العالم إلى أخذ هذه القفزة في المبيعات الإلكترونية في الحسبان خلال عملية إعادة بناء الاقتصاد بعد الجائحة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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