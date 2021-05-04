شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 19 يعزز التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.26 تريليونات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدّت جائحة كوفيد 19 وقيود الحركة الناجمة عنها إلى زيادة حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة تتراوح ما بين 16 إلى 19% خلال عام 2020 .

وأوضح تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن مبيعات التجارة الإلكترونية قفزت إلى 7.26 تريليونات دولار العام الماضي، وأن كوريا الجنوبية تحتل الصدارة بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.

ودعا "الأونكتاد" دول العالم إلى أخذ هذه القفزة في المبيعات الإلكترونية في الحسبان خلال عملية إعادة بناء الاقتصاد بعد الجائحة .