شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة التاسعة لشطرنج المؤسسات الحكومية تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات البطولة التاسعة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 54 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية في الشارقة.

يشارك في البطولة 35 لاعباً ولاعبة يمثلون الإدارة، ووكالة أنباء الإمارات، ومتاحف الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودوائرالتخطيط والمساحة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة الشارقة للإذاعة والتفزيون، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومنطقة الشارقة التعليمية، وجمعية الشارقة التعاونية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية مدينة الشارقة، ومجمع القرآن الكريم، ودائرة الأوقاف، وهيئة مطار الشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كل المؤسسات الحكومية في الإمارة الباسمة، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها التاسعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين في حكومة الشارقة، ووجّه ابن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.

وأكد رجائي نعمان المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن مجلس إدارة نادي الشطرنج يسعى لنشر اللعبة من خلال تنظيم واستضافة المنافسات المختلفة، مؤكداً أن البطولة فرصة جيدة لموظفي الشارقة لجذبهم إلى اللعبة.