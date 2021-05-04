شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية والمغرب وجزر القمر في كأس العرب للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكني

أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات بنسختها الخامسة، التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة الرياض عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والمغرب وجزر القمر، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت.

وتقام منافسات البطولة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو/ أيار الحالي، وأقيمت قرعة البطولة، بحضور الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم والأمين المساعد مبارك الضفيان وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة.