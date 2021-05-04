شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يختتم مسابقة القرآن الكريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت افتراضياً مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها التاسعة التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمشاركة 330 متسابقاً من مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية.

وبدأت فعاليات حفل الختام بآيات من القرآن الكريم تلاها المتسابق راشد المرزوقي من نادي دبي لأصحاب الهمم، أعقبت ذلك كلمة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الذي وجه الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها لمسابقة القرآن الكريم التي ينظمها النادي سنوياً في هذا الشهر الفضيل، مثمناً نجاح النسخة التاسعة الاستثنائية التي أقيمت لأول مرة افتراضياً، مبيناً أن أصحاب الهمم أظهروا إرادة كبيرة في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه.

وتحدث الصادق محمد الصادق من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً نيابة عن المتسابقين، مشيراً إلى أنه ظل يحرص على المشاركة في هذه المسابقة سنوياً من منطلق أنها تساعد الحافظ على تثبيت حفظه ومراجعة القرآن الكريم وتدبر معانيه.

كما تحدث بدر محمود عوض من «دبي لأصحاب الهمم» نيابة عن متسابقي الإعاقة السمعية، مشيداً بحرص النادي على إقامة المسابقة رغم تحديات جائحة «كورونا» والتي حققت ما يصبو إليه جميع المشاركين.

وأعربت المتسابقة عائشة الشامسي من نادي دبي لأصحاب الهمم عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في المسابقة للمرة الرابعة مؤكدة أن هدفها ليس الفوز وإنما تدبر معاني القرآن الكريم.