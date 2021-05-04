شكرا لقرائتكم خبر عن «بن الريح» يظهر مهاراته الفائقة في كأس الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الجواد «بن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، عرضاً باهراً أظهر خلاله مهاراته الفائقة، ليتوج بطلاً للسباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، والذي أقيم الاثنين الماضي بمضمار باث العشبي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وقاد الجواد البطل الفارسة صوفي رالستون بإشراف المدرب بيت همرسلي، في السباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 70) لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول تنافست على الجائزة المالية البالغة 4000 جنيه استرليني.

وانطلق «بن الريح» المنحدر من نسل «الريح جنوب» من البوابة السابعة، وسرعان ما تصدر السباق مبكراً، وفي عمق المستقيم تنافست الخيول بشكل مثير، قبل أن ينفرد البطل ووصيفته «جمرات» عن بقية الخيول المنافسة بفارق كبير وواضح.

وبعد مجهود خارق ومنافسة شرسة تمكن «بن الريح» من التفوق بفارق 1.5 طول عن «جمرات» لإسطبلات شادويل، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون وقيادة الفارس جيم كرولي، وسجل «بن الريح» زمناً وقدره 1:51:98 دقيقة.