شكرا لقرائتكم خبر عن المدام بطلاً لكأس الإمارات للقوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حقق نادي المدام نصراً ساحقاً في كأس الإمارت للقوس والسهم، حيث توج اللاعب علي عتيق الكتبي لاعب القوس والسهم بنادي المدام بالمركز الأول في المرحلة النهائية التي أقيمت في صالة نادي الحمرية لفئة عمومي رجال مسافة 70 متراً (قوس أولمبي).

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام أن الفريق حقق هذا العام والسنوات الماضية، إنجازات كثيرة، من خلال النتائج والميداليات والكؤوس التي حصدها الفريق، وأشاد ابن هويدن باللاعبين وحرصهم على تقديم الأفضل، وأشاد بمتابعة وجهود رئيس لجنة الألعاب الفردية محمد راشد الكعبي والكادرين الإداري والفني القائمين على الفريق.

وأشار إلى أن النادي يعتبر لعبة القوس والسهم من الألعاب المهمة التي يسعى من خلالها للوصول للعالمية من خلال تأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين ورعاية مواهبهم وتوفير كل ما يلزم من المدربين والإداريين، لا سيما أن النادي افتتح مؤخراً صالة رماية القوس والسهم والتي تعتبر صالة أولمبية قادرة على استضافة المباريات الكبرى المحلية والدولية والعالمية مؤكداً دعم مجلس الشارقة الرياضي لنادي المدام بشكل عام وفريق القوس والسهم بشكل خاص من خلال المتابعة الدائمة لإنجازات النادي ونتائجه الإيجابية.